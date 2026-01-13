Орловчанке разрешили выйти на пенсию в 52 года

Суд согласился снизить для нее пенсионный возраст.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил исковые требования жительницы поселка Хомутово, просившей о назначении ей досрочной пенсии по старости. Гражданское дело было открыто после того, как женщине отказали в удовлетворении аналогичной просьбы, с которой она пришла в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. Женщина написала заявление о досрочном назначении пенсии, поскольку проживала на территории с льготным социально-экономическим статусом.

Как это нередко случается в последнее время, чиновники отказали ей на том основании, что документального подтверждения проживания на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, она предоставить не смогла. Но все изменилось для орловчанки после ее обращения в суд. Она пояснила, что во время обучения в школе и после окончания школы она с родителями постоянно проживала в поселке Хомутово, потом вышла замуж, обзавелась семьей, родила ребенка.

«В данном населенном пункте проживала постоянно и никуда не выезжала, однако сведений о ее регистрации в домовой книге не имеется, – следует из информации пресс-службы суда. – Представители ответчика в судебное заседание не явились, предоставили возражения, в которых исковые требования не признали, поскольку в соответствии с документами, имеющимися в материалах выплатного дела, истец имеет право на назначение пенсии со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год, то есть по достижению 54-летнего возраста».

Однако суд, оценив представленные доказательства в совокупности, пришел к выводу, что женщина имеет право на оформление страховой пенсии по старости со снижением возраста. Такая возможность предусмотрена статьей 34 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Факт проживания женщины в Хомутово в спорный период был подтвержден справкой из школы, копией домовой книги, медицинской картой и показаниями свидетелей.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области установить женщине страховую пенсию по старости, право на которую у нее возникло с возраста 52 лет, то есть пенсионный возраст для нее суд снизил на 3 года. Решение районного суда в законную силу еще не вступило, отметила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»