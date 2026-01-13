Правила присвоения статуса ветерана труда обновили

Новый административный регламент начал действовать в регионе.

Вступил в силу приказ департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по установлению статуса ветерана труда и ветерана труда Орловской области. Предыдущий регламент, действовавший с 2016 года, отныне признан утратившим силу. Обзор новых правил провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Из документа следует, что государственная услуга по установлению статуса ветерана труда предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Орловской области. Право на ее получение имеют: граждане, награжденные орденами или медалями СССР или РФ, либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные почетными грамотами президента РФ или удостоенных благодарности президента РФ.

Такое же право делегировано гражданам, награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде или службе и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Ветеранами труда могут стать и орловцы, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Государственная услуга по присвоению статуса «Ветеран труда Орловской области» имеет свои особенности. Так, она положена гражданам РФ, проживающим на территории Орловской области.

Трудовой стаж для женщин должен составлять не менее 40 лет, из которых не менее 20 лет надо было проработать в Орловской области; общий минимальный стаж для мужчин составляет 45 лет, из которого трудовой стаж на территории Орловской области должен составлять 22 лет 6 месяцев. Для получение регионального статуса ветерана труда надо иметь почетные грамоты и знаки отличия (кроме приуроченных к юбилейным датам) общероссийских объединений или ассоциаций профессиональных союзов, общероссийских профессиональных союзов. В данном случае женщинам достаточно иметь стаж не менее 20 лет, мужчинам – не менее 25 лет.

«Максимальный срок предоставления государственной услуги со дня регистрации заявления до вручения заявителю удостоверения составляет не более 90 календарных дней», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»