Баклановский ДК «готов принять первых гостей»

Об этом объявили в орловском правительстве.
Соответствующая публикация появилась на официальном портале Орловской области.
Известно, что новый сельский дом культуры посетил губернатор Андрей Клычков.
Строительство велось в рамках федерального проекта «Культурная среда», который является частью национального проекта «Культура». Портал сообщает, что оно завершилось в минувшем году.
Дом культуры разделён на три зоны – зрелищную, игровую и административно-хозяйственную. К услугам посетителей — актовый зал, буфет и бильярд. Также здесь есть хореографический класс.
Напомним, ДК должны были сдать ещё в 2024-м. В конце минувшего года прокуратура сообщила, что в отношении подрядчика возбудили уголовное дело.
ИА «Орелград»