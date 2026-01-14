Баклановский ДК «готов принять первых гостей»

Об этом объявили в орловском правительстве.

Соответствующая публикация появилась на официальном портале Орловской области.

Известно, что новый сельский дом культуры посетил губернатор Андрей Клычков.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Культурная среда», который является частью национального проекта «Культура». Портал сообщает, что оно завершилось в минувшем году.

Дом культуры разделён на три зоны – зрелищную, игровую и административно-хозяйственную. К услугам посетителей — актовый зал, буфет и бильярд. Также здесь есть хореографический класс.

Напомним, ДК должны были сдать ещё в 2024-м. В конце минувшего года прокуратура сообщила, что в отношении подрядчика возбудили уголовное дело.

ИА «Орелград»