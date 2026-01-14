Главе СКР доложат о жилищных проблемах орловской семьи

По текущей версии, оказались нарушены права многодетной «ячейки общества».

В Информационный центр СК России обратилась жительница Орловской области. Согласно текущей информации, ещё в 2006 году она стала на учёт как лицо, которое нуждается в улучшении жилищных условий (на правах многодетной матери).

После того, как трое её детей стали совершеннолетними, женщину сняли с учёта. В 2019 году дом, где жила семья, был уничтожен пожаром. Известно, что он находился в селе Городище (в Урицком районе).

После этого женщину поставили на жилищный учет снова, как малоимущую. Однако в 2025-м её сняли с очереди ещё раз. На данный момент орловчанка не обеспечена жильём.

Сейчас в орловском управлении СКР организована процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю областного подразделения Александру Полшакову доложить о промежуточных результатах, а также о принятом решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

ИА «Орелград»