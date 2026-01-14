На Орловщине пособие назначат по новым правилам

Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Речь идёт о едином пособии для семей, где среднедушевой доход не превышает минимальный показатель, установленный в регионе (в 2026 году в нашем субъекте это 17613 рублей).

Данный вид поддержки назначается третий год подряд. Пособие могут получить семьи с детьми, а также беременные женщины, которые встали на соответствующий учёт на ранних сроках.

При определении потребности в пособии учитывается не только доход, но также имущество и транспорт. В то же время в этом году, по обновлённым правилам, не будут брать в расчёт несколько видов выплат. Это единовременная материальная помощь, которую работодатели оказывают работникам при рождении ребенка, а также ежемесячная выплата, положенная гражданам, проживавшим в Курской области на 6 августа 2024 года.

В Орловской области пособие назначено на 49,6 тысячи детей и 1,4 тысячи беременных женщин.

Размер самого пособия может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка (когда получатель — семья с детьми) либо на трудоспособное население (когда получатель — будущая мама). Фактически в первом случае — от 8542,5 до 17085 рублей, во втором случае — от 9599 до 19198 рублей (это больше, чем в 2025 году).

ИА «Орелград»