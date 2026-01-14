В соцсетях Лежнева появилась фотография медали

Советника орловского губернатора наградили «За содействие СВО».

В телеграм-канале Сергея Лежнева опубликовали фотографию награды и удостоверения.

Как следует из документа, советника отметили медалью ещё 29 августа 2025 года. Соответствующий приказ утвердил полковник Юдин, командир воинской части 01591.

Отметим, что это лишь вторая публикация в данном телеграм-канале с момента задержания Лежнева. Предыдущая состоялась 6 марта минувшего года (и тоже касалась вручения награды, медали «За помощь фронту»).

Ранее на этой неделе стало известно, что суд оставил Лежнева в СИЗО сразу примерно на пять месяцев.

ИА «Орелград»