Главы орловских городов и районов стали «местными» госслужащими

Вступили в силу поправки, внесенные в Устав Орловской области.

Обзор поправок, внесенных в Устав (Основной Закон) Орловской области, провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Обновленный Устав уже вступил в силу. Он вводит ряд новшеств, в том числе связанных с «веяниями времени». Например, в Уставе региона теперь прописано, что уставами муниципальных образований Орловской области и иными муниципальными правовыми актами может предусматриваться порядок дистанционного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти. Проще говоря, узаконен порядок дистанционного участия в заседаниях, в том числе представительного органа муниципального образования.

«К числу государственных должностей Орловской области дополнительно отнесены должности главы городского округа, главы муниципального округа, главы муниципального района Орловской области, – сообщают аналитики. – На лиц, замещающих указанные должности, не распространяются гарантии, связанные с замещением государственной должности Орловской области».

Еще одна важная поправка уточняет порядок внесения в Орловский областной Совет народных депутатов проектов законов Орловской области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Такие законы принимаются довольно часто, они уже действуют, например, в сфере наружной рекламы и отлова бродячих собак.

Отныне одновременно с проектом такого закона в областной Совет должно быть представлено заключение Совета муниципальных образований Орловской области, вынесенное по законопроекту. То есть областные депутаты в обязательном порядке теперь будут учитывать официальное мнение власти на местах о разграничении полномочий. Кроме того, новой редакцией Устава Орловкой области расширен перечень оснований, по которым губернатор вправе отрешить от должности главу муниципального образования.

ИА «Орелград»