Рыба обогнала алкоголь в ценовой гонке

В среднегодовом исчислении рыба подорожала на 25 процентов.

В Орловской области в ноябре 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, используемая для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, составила 22 090,3 рубля в расчете на месяц. Такие данные озвучил Орелстат. А стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 6689,4 рубля. Повышение стоимости указанных наборов по сравнению с октябрем 2025 года составило 0,4 и 0,8 процента соответственно.

По сравнению с ноябрем 2024 года лидером ценовой гонки стали рыбопродукты – плюс 13,7 процентов. Далее расположились: алкогольные напитки – плюс 13,3 процента, мясо и птица – плюс 12 процентов, подсолнечное масло – плюс 10,9 процента, хлеб и хлебобулочные изделия – плюс 9,1 процента, молоко и молочная продукция – плюс 8,4 процента. В то же время на 14 процентов подешевели куриные яйца, на 2,3 процента – крупы и бобовые, на 2 процента – картофель и овощи, на 1,7 процента – сахар-песок.

В среднегодовом исчислении картина складывается несколько иная. Так, в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рыбопродукты поднялись в цене на 24,5 процента и стали безоговорочными лидерами ценовой гонки. На втором месте оказалось подсолнечное масло, подросшее в цене на 19,9 процента, далее: сливочное масло – плюс 15,8 процента, молоко и молочная продукция – плюс 15,6 процента, хлеб и хлебобулочные изделия – плюс 15,3 процента, алкогольные напитки – плюс 14,9 процента.

В целом продовольственные товары на потребительском рынке Орловской области в январе-ноябре 2025 года подорожали на 12,1 процента по сравнению с январем-ноябрем 2024 года, а в ноябре 2025 года они поднялись в цене на 8,1 процента по отношению к ноябрю 2024 года. «В ноябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,5 процента, в том числе на продовольственные увеличились на 0,4 процента, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 0,9 процента», – добавили в Орелстате.

