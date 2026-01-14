Орловцев пригласили на именины Тургенева

14.1.2026 | 15:12 Культура, Новости

Их отметят в «Спасском-Лутовиново».

Фото: Музей-Заповедник “Спасское-Лутовиново”

Мероприятия запланированы на эти выходные, 17 и 18 ноября. Орловцам предлагают на практике узнать, как проходили именины в дворянских семьях.

В программе – игра (хоровод) «Каравай», настольные игры 19 века, «Живые картины», практическое занятие «Старинная открытка» и чаепитие с именинным пирогом.

Мероприятия будут начинаться в 12 часов.

Для участия потребуется предварительная запись. Все подробности – в официальной группе музея-заповедника «Вконтакте».

Возрастное ограничение: 6+

