Орловцев пригласили на именины Тургенева

Их отметят в «Спасском-Лутовиново».

Мероприятия запланированы на эти выходные, 17 и 18 ноября. Орловцам предлагают на практике узнать, как проходили именины в дворянских семьях.

В программе – игра (хоровод) «Каравай», настольные игры 19 века, «Живые картины», практическое занятие «Старинная открытка» и чаепитие с именинным пирогом.

Мероприятия будут начинаться в 12 часов.

Для участия потребуется предварительная запись. Все подробности – в официальной группе музея-заповедника «Вконтакте».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»