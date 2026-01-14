«Орёлгосзаказчик» рассказал о ФОКе на Матвеева

Работы продолжаются.

Как сообщили в учреждении, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса не останавливалось даже на новогодних каникулах.

Ряд работ завершён недавно. Так, у модульной блочной котельной ФОКа смонтировали забор, а также установили ворота для пожарного выезда.

Внутри основного здания обустроена ливневая канализация. Также на 90% завершены работы по укладке плитки в душевых и санузлах (уложено около 300 квадратных метров).

«Сейчас ведётся монтаж лотков для прокладки слаботочных систем. Далее подрядчик приступит к установке сантехнического оборудования, монтажу подвесных потолков, установке межкомнатных дверей», – указали в «Орёлгосзаказчике».

Ранее стало известно, что ФОК планируется сдать в мае 2026 года.

