Субсидии на оплату «коммуналки» будут предоставлять быстрее

Срок предоставления услуги сокращен в 2 раза.

Вступил в силу приказ департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Согласно ему некоторые поправки внесены в типовой административный регламент предоставления государственной услуги по приему заявлений и организации предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В частности, срок предоставления указанной услуги сокращен с 21 до 10 рабочих дней со дня приема заявления.

«Срок принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии продлевается на 10 рабочих дней в случае непоступления в установленный срок документов (сведений), запрашиваемых посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, – следует из обзора производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. При представлении заявления с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении заявления с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца».

Ранее департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области сообщил, что с 2026 года для собственников жилья увеличивается срок оплаты коммунальных услуг. По данным ведомства, с марта 2026 года оплачивать коммунальные платежи нужно будет до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Например, начисления за февраль можно будет закрыть до 15 марта включительно.

«Изменения поддержат граждан, включая работников бюджетной сферы и крупных предприятий, которые получают зарплату в период с 10-го до 15-го числа, – пояснили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Перенос срока поможет снизить количество просрочек и начисление пеней. Оплачивать коммунальные платежи комфортнее можно в мобильном приложении «Госуслуги Дом»: оплату можно произвести в онлайн-режиме в любое удобное время, все счета ЖКУ отображаются в одном приложении».

ИА «Орелград»