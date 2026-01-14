В суд отправили дело хулиганов из Ливен

Семеро местных жителей подозреваются в тяжких антиобщественных деяниях.

Преступления происходили год назад, в январе 2025.

Как сообщает орловское управление СКР, в преступную группу входил один несовершеннолетний. При этом корыстных мотивов у фигурантов не было. Они хотели «противопоставить себя обществу и окружающим», а также «показать свою значимость».

Участники группы, передвигаясь на автомобилях, использовали малозначительные поводы, чтобы применить насилие. Пострадали пятеро других местных жителей. Им наносили телесные повреждения, а также угрожали убийством. Такова текущая версия.

Дело возбудили на основании материалов деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Фигурантам вменяются статьи «хулиганство», «причинение вреда здоровью средней тяжести» и «угроза убийством».

ИА «Орелград»