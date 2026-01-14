За каникулы орловцы незаконно сбросили в канализацию 30 тонн мусора

Это отходы, которые не должны были оказаться там.

Речь идёт, в том числе, о различных средствах личной гигиены (включая влажные салфетки), а также о продуктах. Информацию сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на «Водоканал». Таковы данные за первые 12 дней наступившего года.

Итогом безответственного поведения становятся засоры. Они появляются как в подвалах многоквартирных домов, так и в магистральных трубах. Страдают и очистные сооружения.

При этом в зимнее время чистка канализационной системы значительно усложняется. Сейчас колодцы забиты, ко всему прочему, снегом и льдом.

Кроме того, в морозную погоду становится невозможным применение реактивных спецмашин, так как в их насосном оборудовании замерзает вода.

ИА «Орелград»