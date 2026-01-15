Депутаты облсовета обеспокоились исчезающим транспортом

По их мнению, причина проблем — повышение стоимости проезда.

О транспортном коллапсе в своих соцсетях написали первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин и зампред, руководитель одного из комитетов, глава фракции КПРФ Иван Дынкович.

«В январе мы стали свидетелями ухудшения качества работы общественного транспорта: интервалы и графики движения по-прежнему не соблюдаются», – констатировал Дынкович. В свою очередь, Вдовин использовал для обозначения ситуации словосочетание «транспортный коллапс» (ссылаясь на мнение многих пассажиров).

Дынкович напомнил, что горсовет Орла одобрил повышение тарифа на проезд с 1 января. При этом фракция КПРФ выступила против.

«За все годы депутаты так и не получили доступа к реальным данным о прибыли частных перевозчиков, что позволило бы сформировать объективный тариф», – заявил он.

По мнению Дынковича, областному правительству следует оперативно взять под свой непосредственный контроль перевозки пассажиров в Орле, а также управление «Трамвайно-троллейбусным предприятием». Это может решить проблему.

Михаил Вдовин также констатировал: «Повысился тариф, а ситуация не только не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась». В частности, это касается утренних рейсов. По мнению Вдовина, одна из причин — то, что городские власти не очень хотят «поддерживать и развивать муниципальное предприятие», а делают ставку на коммерческий транспорт, которому достаются «лучшие маршруты».

Первый зампред облсовета заявил, что вопрос обсудят на сегодняшнем заседании профильного комитета. Также он предложил ряд мер — вернуться к прежним тарифом, перенаправить основной пассажиропоток от частников к «ТТП», разорвать контракты с недобросовестными перевозчиками, а также привлечь к ответственности виновные должностные лица.

ИА «Орелград»