Орловчанка отсудила компенсацию за криво наклеенные обои

Спор с отделочником рассмотрел Орловский районный суд.

Владелица дома в деревне Киреевка устно договорилась с мастером об оклейке обоев. Выполненные работы оказались с дефектами, которые отделочник не устранила добровольно. Хозяйка потребовала в суде взыскать убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф – всего около 250 тысяч рублей.

В ходе разбирательства отделочник и ее представитель возражали, указывая, что выявленные недостатки в оклейке обоев были обусловлены некачественным выполнением работ ответчиком. Выполненные работы были приняты супругом истца, каких-либо претензий относительно их качества не поступало. Требование об устранении недостатков было предъявлено по истечении длительного срока, когда состояние обоев могло измениться вследствие эксплуатации, влажности, перестановки мебели, самостоятельного ремонта или иных действий.

В суде было рассмотрено заключение строительно-технической экспертизы. Причины выявленных дефектов (глянцевые пятна на поверхности обоев, линейное вздутие в нижней части стен, потёки на поверхности обоев в углу, частицы сухой клеевой плёнки у натяжного потолка, повреждения и деформация краевой части обоев на внешних углах) – неаккуратность при выполнении работ, неравномерное нанесение клеевого состава. Эксперт пришел к выводу, что отделка новая, признаков износа нет, дефекты возникли в процессе работы и устранимы путем переделки.

Исковые требования орловчанки о защите прав потребителей удовлетворены частично. Взысканы убытки в размере 61,7 тыс. руб., неустойка 45 тыс. руб., компенсацию морального вреда 10 тыс. руб., а также 58,3 тыс. руб.

ИА “Орелград”