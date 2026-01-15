Орловец получил суровый срок за тяжкое преступление

Облсуд рассмотрел дело об убийстве за квартиру.

В криминальную историю оказались вовлечены трое человек. Однако дело одного из соучастников выделили в отдельное производство.

Судьбу двух других уже решил областной суд. Одного из орловцев признали виновным в убийстве. Отягчающими обстоятельствами стал групповой характер преступления, а также наличие предварительного сговора и корыстных мотивов. Второго судили по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Незаконной добычей должна была стать чужая квартира стоимостью около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Жертвой стал её владелец.

Соучастник, чьё дело рассматривается в особом порядке, предложил совершить преступление своему знакомому. Тот дал согласие.

В июле 2024 года двое сообщников подмешали наркотическое вещество в алкогольный напиток. Хозяин квартиры выпил его и потерял сознание. После этого мужчину вывезли за город и сбросили в водоём (в Дмитровском районе). Он, оставаясь без сознания, захлебнулся и скончался.

Затем тот же самый соучастник сделал ещё одно криминальное предложение ещё одному знакомому. Внешне тот походил на погибшего.

Ему предложили выдать себя за уже покойного хозяина квартиры при оформлении сделки купли-продажи. Мужчина тоже не отказался. Также третий участник преступной схемы воспользовался паспортом покойного орловца и предъявил для регистрации подложный договор купли-продажи квартиры.

В итоге орловец, осуждённый за убийство, получил 15 лет колонии строгого режима (с ограничением свободы на полтора года). Тот, которого признали виновным в мошенничестве — четыре года общего (с ограничением свободы на год).

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»