Клычков назвал недопустимым ожидание маршруток на морозе

Об этом говорили на сегодняшнем совещании в орловской администрации.

Совещание с главами муниципальных образований провёл сам губернатор.

В ходе встречи Андрей Клычков призвал не допускать нерегулярной работы общественного транспорта на фоне установившихся морозов.

«Отдельный вопрос — на фоне погодных условий движение автотранспортных средств, по школьным маршрутам, по контролю за интервалами движения общественного транспорта. С Юрием Парахиным эту тему обсуждали по городу. Прошу отдельно ей заниматься в ежедневном режиме. На таком морозе стоять людям, детям, кто едет в школу, на кружки… Конечно, принципиально важно не допускать каких-либо сбоев», – высказался орловский глава.

ИА «Орелград»