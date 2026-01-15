Клычков назвал недопустимым ожидание маршруток на морозе

15.1.2026 | 11:53 Новости, Транспорт

Об этом говорили на сегодняшнем совещании в орловской администрации.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Совещание с главами муниципальных образований провёл сам губернатор.

В ходе встречи Андрей Клычков призвал не допускать нерегулярной работы общественного транспорта на фоне установившихся морозов.

«Отдельный вопрос — на фоне погодных условий движение автотранспортных средств, по школьным маршрутам, по контролю за интервалами движения общественного транспорта. С Юрием Парахиным эту тему обсуждали по городу. Прошу отдельно ей заниматься в ежедневном режиме. На таком морозе стоять людям, детям, кто едет в школу, на кружки… Конечно, принципиально важно не допускать каких-либо сбоев», – высказался орловский глава.

