Орловский меценат Олег Карпиков подарил детям села Ломовец новую площадку

15.1.2026 | 11:50 Новости, Общество

В селе Ломовец Троснянского района появилась современная детская площадка.

Как стало известно «Орловским новостям», её установка стала результатом помощи известного мецената и почетного жителя Орла Олега Карпикова.

Ранее мы писали, что проверка прокуратуры выявила нарушения прав детей в селе Ломовец – там отсутствовала оборудованная детская площадка. Администрацию Троснянского района обязали устранить нарушение прав детей и оборудовать площадку.

«Орловские новости» выяснили, как был решен вопрос с приобретением игрового комплекса. Оказалось, что помощь оказала семья орловского мецената Олега Карпикова, которая выступила дарителем.

Бизнесмен полностью взял на себя расходы по приобретению новой, безопасной детской площадки. Документы, подтверждающие покупку и дарение оборудования, находятся в распоряжении редакции.

Теперь у детей села Ломовец есть современное место для отдыха и активных игр на свежем воздухе.

Олег Карпиков рассказал, что помощь району не ограничилась площадкой. Меценат также приобрел для детей из Троснянского района билеты на новогоднюю елку. Ребята из отдаленных сел смогли поехать на представление и ощутить атмосферу новогоднего чуда

