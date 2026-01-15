В премиксе из Орловской области нашли тяжёлый металл

15.1.2026 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявило управление Россельхознадзора.

ИА “Орелград”

Как рассказали в его пресс-службе, речь идёт о кормовой добавке, которая произведена во Мценском районе (силами ООО «РК-Премикс»). Полное официальное название товара звучит как «Премикс ECO Dairy Mineral 1% 1331 (П60-1 лактирующие коровы и молодняк КРС)».

В образце продукции выявили массовую долю кадмия. Саму пробу отобрали в Костромской области. Лабораторные исследования проводило ФГБУ «ВГНКИ».

Ведомство сразу же довело эти данные до получателя недоброкачественной партии товара. Как отметили в Россельхознадзоре, присутствие кадмия в добавке нарушает требования федерального закона «О ветеринарии», а также требования ГОСТ.

«Кадмий считается одним из самых опасных тяжёлых металлов, он отрицательно влияет на ферментную, гормональную, кровеносную и центральную нервную системы, нарушает фосфорно-кальциевый обмен (разрушает кости). Тяжёлый металл обладает способностью накапливаться в организме животного и человека, а его соединения являются канцерогенами», – указали в ведомстве.

Также Россельхознадзор направил письмо производителю. Кроме того, в отношении предприятия провели контрольное мероприятие, подвергнув анализу соответствующие данные из электронной системы «Меркурий». Был выявлен ряд нарушений. Так, в одном из случаев не совпали объёмы использованного сырья и произведённой продукции. В другом подозрение вызвало почти мгновенное перемещение товара между хозяйствующими субъектами из Орловской и Калужской областей. Кроме того, остались непогашенными около тысячи ветеринарных сопроводительных документов, выданных в минувшем году.

По результатам данных мероприятий ООО «РК-Премикс» объявлены предостережения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU