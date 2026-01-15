В премиксе из Орловской области нашли тяжёлый металл

Нарушение выявило управление Россельхознадзора.

Как рассказали в его пресс-службе, речь идёт о кормовой добавке, которая произведена во Мценском районе (силами ООО «РК-Премикс»). Полное официальное название товара звучит как «Премикс ECO Dairy Mineral 1% 1331 (П60-1 лактирующие коровы и молодняк КРС)».

В образце продукции выявили массовую долю кадмия. Саму пробу отобрали в Костромской области. Лабораторные исследования проводило ФГБУ «ВГНКИ».

Ведомство сразу же довело эти данные до получателя недоброкачественной партии товара. Как отметили в Россельхознадзоре, присутствие кадмия в добавке нарушает требования федерального закона «О ветеринарии», а также требования ГОСТ.

«Кадмий считается одним из самых опасных тяжёлых металлов, он отрицательно влияет на ферментную, гормональную, кровеносную и центральную нервную системы, нарушает фосфорно-кальциевый обмен (разрушает кости). Тяжёлый металл обладает способностью накапливаться в организме животного и человека, а его соединения являются канцерогенами», – указали в ведомстве.

Также Россельхознадзор направил письмо производителю. Кроме того, в отношении предприятия провели контрольное мероприятие, подвергнув анализу соответствующие данные из электронной системы «Меркурий». Был выявлен ряд нарушений. Так, в одном из случаев не совпали объёмы использованного сырья и произведённой продукции. В другом подозрение вызвало почти мгновенное перемещение товара между хозяйствующими субъектами из Орловской и Калужской областей. Кроме того, остались непогашенными около тысячи ветеринарных сопроводительных документов, выданных в минувшем году.

По результатам данных мероприятий ООО «РК-Премикс» объявлены предостережения.

