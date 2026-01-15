МЧС предупреждает об аномальных холодах в Орловской области.

Температура будет ниже нормы на 11 градусов.

По прогнозам синоптиков, с 16 по 19 января в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой до минус 18 градусов.

ГУ МЧС России по Орловской области рекомендует не оставлять без присмотра электронагревательные и газовые приборы, топящиеся печи. Избегайте одновременного включения нескольких мощных электроприборов, не сушите белье над газовой плитой. Не поручайте детям присматривать за печами и обогревателями. Не используйте самодельные обогреватели и плиты для отопления.

Чтобы не получить обморожение, правильно подбирайте одежду и обувь, сокращайте время пребывания на холоде, следите за открытыми участками тела. При признаках обморожения: доставьте пострадавшего в теплое помещение, вызовите скорую помощь. При обморожении первой степени согрейте участок руками/шерстяной тканью.

ИА “Орелград”