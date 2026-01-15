Мошенники выдают себя за мэра Орла

Поддельный аккаунт Юрия Парахина появился в «Телеграме».

Об этом сообщил сам мэр.

«Мошенники пишут от моего лица, пугают «проверками»… Это обман!» – заявил он.

Мэр пояснил, что его настоящие аккаунты в мессенджерах можно отличить по нескольким простым признакам. Во-первых, имя должно быть записано точно так же, как и в телефоне конкретного пользователя.

Во-вторых, Парахин указал, что не использует собственное личное фото в своих профилях в мессенджерах (за исключением MAХ). Мошенники, наоборот, размещают именно фотографию орловского градоначальника — чтобы вызвать доверие.

Третий признак — номер телефона. Он открыт в настоящих аккаунтах мэра и скрыт, если речь идёт о фейках.

«Никогда не сообщайте коды и пароли, данные карт… Главное правило — никакой спешки. Если сообщение вызывает сомнения, значит, это повод остановиться, проверить информацию другим способом», – напомнил Юрий Парахин.

ИА «Орелград»