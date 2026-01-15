В Орле откроется выставка Алексея Комова «Мир и война»

15.1.2026 | 14:49 Культура, Новости

Орловский протоиерей представит живописные и графические работы за пять последних лет.

Фото: Орловский музей изобразительных искусств

Выставка откроется 16 января в Орловском музее изобразительных искусств (на Октябрьской, 29). Ознакомиться с экспозицией можно будет до 15 февраля.

Её автор – Орловский протоиерей Алексей Комов. Экспозиция объединяет картины, выполненные мастером за последние 5 лет.

Авторский проект – попытка осмыслить исторический опыт народа и найти в нём ответы на вызовы современности. Как ясно из названия, выставка построена на контрасте произведений на военную и «мирную» тематику.

Мероприятие организовано при поддержке Орловской митрополии, а также Союза художников России и Ассоциации искусствоведов.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


