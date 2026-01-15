Орловщина вошла в десятку по росту объёмов ипотеки

Наш регион отличился в рамках всей страны.

Это следует из данных, опубликованных аналитическим центром “Домклик”. Отметим, что статистика приводится по выдачам Сбербанка.

В нашей области объём выданных ипотечных кредитов вырос на 35,5% (с 6,6 миллиарда рублей – в 2024-м – до 8,9 миллиарда рублей – в 2025-м). Это десятый результат в рамках всей страны.

При этом эксперты отмечают, что в случае Орловщины (а также ещё нескольких других регионов) такой рост вызван “эффектом низкой базы (изначально невысоким спросом на ипотеку и низкими темпами строительства)”.

Первые места заняли Марий Эл, Тамбовская область и Мордовия. Из регионов ЦФО в десятке также Воронежская и Липецкая области и Москва.

ИА “Орелград”