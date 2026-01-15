Под Мценском насчитали более 130 «любителей выпить»

Данные граждане отнесены к группе риска с точки зрения пожарной безопасности.

В 2025 году во Мценском районе в рамках акции «Безопасное жилье» и других профилактических мероприятий работники администраций сельских поселений более 100 раз выезжали в различные населенные пункты, провели 4117 поквартирных и подворовых обходов и проинструктировали 4117 человек. В частности, о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности были проинформированы 418 одиноких престарелых граждан, 276 многодетных неблагополучных семей и 132 местных жителя, злоупотребляющих спиртными напитками. Все они отнесены к группе риска.

Такие данные приведены в отчете отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района. В целях обеспечения пожарной безопасности также были приняты меры по очистке территорий от мусора, сухостоя и других горючих материалов, организовано проведение тренировок с нештатными противопожарными формированиями на территории сельских поселений и проведение регулярных противопожарных мероприятий в организациях и учреждениях района.

«Распространено 2563 листовки, проведено 38 сходов с населением, проинструктировано на сходах 842 человека, проведено 36 дней пожарной безопасности, проинструктировано на днях пожарной безопасности 114 человек, опубликовано 15 статей», – перечислили местные чиновники. К слову, отчет был доведен до сведения депутатов Мценского райсовета. В числе основных задач на 2026 год отдел назвал организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов к весенне-летнему и осенне-зимнему пожароопасным периодам.

Также запланирована «активизация работы по осуществлению противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности». В области гражданской обороны в этом году основными задачами станут организация и проведение мероприятий по оперативной подготовке с органами управления, совершенствование подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности. Причем обучать местных жителей будут при помощи созданной в районе системы учебно-консультационных пунктов.

ИА «Орелград»