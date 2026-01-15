В Орле ищут место силы для автоспорта

Об этом объявил известный орловский гонщик Леонид Панфилов.

Спортсмен опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях.

«Я и команда «Орёл автомобильный» ищем локацию для создания места силы автоспорта Орловщины», – указал он. Леонид Панфилов пояснил, что так продолжается «уже несколько нет».

Затем он попросил совета у орловских любителей автоспорта. «Это может быть заброшенная парковка или бывший автодром, просто пустырь», – пояснил спортсмен.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем найти такое место!» – заключил орловец.

К посту прилагается план будущей трассы.

ИА «Орелград»