В Орле ищут место силы для автоспорта

15.1.2026 | 14:36 Новости, Спорт

Об этом объявил известный орловский гонщик Леонид Панфилов.

Фото: Леонид Панфилов

Спортсмен опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях.

«Я и команда «Орёл автомобильный» ищем локацию для создания места силы автоспорта Орловщины», – указал он. Леонид Панфилов пояснил, что так продолжается «уже несколько нет».

Затем он попросил совета у орловских любителей автоспорта. «Это может быть заброшенная парковка или бывший автодром, просто пустырь», – пояснил спортсмен.

«Уверен, совместными усилиями мы сможем найти такое место!» – заключил орловец.

К посту прилагается план будущей трассы.

