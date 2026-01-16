В Орловской области сельхозземли отдадут под промышленность

Постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

С ходатайством к чиновникам обратилось ООО «Новослободский карьер». Компании потребовалось перевести земельный участок с кадастровым номером 57:12:0020301:181 (447 043 кв. м, сельское поселение Корсаковское), из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области поручено в течение четырех месяцев с даты подписания постановления осуществить необходимые действия по его исполнению.

Судя по данным Геоинформационного портала, в настоящий момент вид разрешенного использования участка – зля ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Земля находится в частной собственности.

По данным kartoteka.ru, ООО «Новослободский карьер» зарегистрировано в 2018 году. Чистая прибыль в 2023 году минус 0,6 млн. В 2024 компанией уплачено налогов и сборов 0 рублей. Директором общества является Кувандиков Алишер Тожиевич. Бенефециары – Еремина Лилия Владимировна, Шекшуев Виктор Викторович, Савин Вячеслав Михайлович.

ИА “Орелград”