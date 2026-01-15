В Орловском онкодиспансере впервые применили искусственную кожу

Инновационная разработка помогла пациентке быстро восстановиться после тяжёлой операции.

Как рассказали в учреждении, пациентке удалили редкую злокачественную опухоль – дерматофибросаркому. Она находилась на плече.

Операция прошла успешно. Однако врачам пришлось иссечь большой кусок кожи. Ожидалось, что восстановление займёт около полугода.

Чтобы ускорить процесс, в диспансере применили инновационную российскую разработку – препарат Novoskin, созданный учёными из Алтайского края. Он покрывает рану, защищает её от инфекции и способствует заживлению.

«Первый лоскут мы наложили вскоре после операции – в начале октября, второй – спустя 20 дней. Результат превзошёл ожидания: уже через месяц площадь раны заметно сократилась, ткани активно восстанавливались и вскоре появились первые признаки эпителизации – начала образования новой кожи. Сейчас… рана практически зажила», – рассказал онколог Алексей Минаков.

ИА «Орелград»