Амчане не смогут законно окунуться в Зушу на Крещение

Во Мценске крещенские купания решили не проводить на реке.

Администрация Мценска официально проинформировала местных жителей о том, что крещенские купания в реке Зуша на территории города в 2026 году не проводятся и купели не организуются. А купание в необорудованных местах опасно для жизни, предупреждают местные власти. Как пояснили в мэрии, ближайшим от Мценска оборудованным для крещенского купания местом является источник Святого Кукши, расположенный в деревне Фроловка Карандаковского сельского поселения Мценского района. В ночь с 18 на 19 января 2026 года с 23-00 до 02-00 часов и 19 января 2026 года с 12-00 до 14-00 там будут организованы крещенские купания.

«Следует отметить, что по многолетней статистике на первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов перенесших инфаркт и инсульт, – говорится также в сообщении администрации города Мценска. – Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям».

Мценские власти также объяснили, чем опасно купание в ледяной воде. Оно может стать причиной развития судорог и потери сознания; резкий спазм сосудов головного мозга нередко является пусковым механизмом развития инсульта, а спазм сосудов конечностей может явиться причиной образования тромбов. Возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур. Кроме того, во время стресса организм вырабатывает гормоны адреналин и норадреналин, способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие). Для мужчин купание в ледяной воде опасно развитием простатита, для женщин – может быть чревато развитием воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Власти Орловского муниципального округа пугать местных жителей не стали. Вместо этого они опубликовали памятку о том, как правильно окунаться в прорубь на Крещение. Кстати, в этом году крещенские купания в Орловском муниципальном округе будут проводиться только в Духовно-православном центре «Вятский Посад», где окунуться в крещенской купели смогут все желающие и для этого имеются все условия.

«Купание в Крещение необходимо проводить в определенных для этого местах, где организовано дежурство экстренных служб, – напомнила администрация округа. – Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, связанной, например, с провалом под лед, каждому человеку следует не злоупотреблять спиртным, быть осмотрительным, следить за своим самочувствием и состоянием своих друзей и соблюдать основные правила поведения при купании в открытых водоемах в зимнее время года».

Перед погружением следует обязательно проконсультироваться у врача. Прорубь должна быть хорошо расчищена от осколков льда, чтобы не поскользнуться и не пораниться, и чтобы выбираться было проще. Желательно, чтобы она имела лестницу или мелководную зону для легкого выхода из воды. Никогда не следует погружаться в одиночку — вдруг понадобится помощь. Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения.

Подобную памятку распространили и власти Болховского района. В своем обращении к местным жителям они к тому же отметили, что, по древнему поверью, на Крещение вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. «Освященная Крещенская вода — величайшая святыня, – считают местные власти. – Для обеспечения безопасности в местах Крещенских купаний будет организовано дежурство сотрудников ОМВД России по Болховскому району, администраций муниципальных образований».

ИА «Орелград»