ООО «Авангард-Агро-Орёл» предостерегли из-за зарастания

16.1.2026 | 14:19 Закон и порядок, Новости

Компания запустила крупный участок земли сельскохозяйственного назначения.

«Авангард-Агро-Орёл» арендует эту землю.

Известно, что она находится в Колпнянском районе (в Белоколодезьском сельском поселении). Площадь участка составляет 10,3 гектара.

Региональное управление Россельхознадзора, проведя выездное обследование, установило, что участок не обрабатывается. Также он оказался заполнен сорной растительностью.

Ведомство объявило компании предостережение о недопустимости нарушения закона. Теперь ООО должно будет привести землю в нормативное состояние.

