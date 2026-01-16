Два района Орловщины не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Об этом стало известно на заседании профильного комитета облсовета.

«Отличились» Ливенский и Дмитровский районы. Об этом рассказала Наталья Захарова, заместитель руководителя областного департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Информацию опубликовал «Орёлтаймс».

«В этом месяце планируется повторно попытаться пройти проверку для получения паспортов в Ростехнадзоре», – сообщает издание.

Кроме того, в Дмитровском районе есть проблемы с объектами теплоснабжения, взятыми в концессию. Концессионер не исполняет своих обязательств. Договор истекает в текущем году.

ИА «Орелград»