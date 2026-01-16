В Орловской области появится ВТБ Мобайл

В 2025 году оператор оператор получил лицензии еще в 20 субъектах России.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Теперь услуги ВТБ Мобайл доступны жителям 50 регионов. Среди новых территорий — Курганская, Орловская и Рязанская области, Республика Хакасия и другие.

Получение SIM‑карт возможно во всех региональных отделениях ВТБ для физлиц.  В большинстве регионов у клиентов  также есть возможность заказать онлайн-доставку. В ближайшие два года компания намерена запустить сеть еще в десятках регионов, а также развивать цифровые сервисы для частных и корпоративных клиентов.

По словам генерального директора ВТБ Мобайл Артема Полозенко, идет рост спроса на конвергентные продукты  – связь + банковские услуги.

«Это позволяет клиентам не только экономить на тратах на связь, но и получать выгодные предложения при использовании финансовых сервисов», – отметил Полозенко.

Напомним,  ВТБ Мобайл — российский виртуальный оператор (MVNO), работающий с 2018 года на базе инфраструктуры Т2. Услуги предоставляются на всей территории России и в роуминге.

