Ипотечный рынок России завершил 2025 год всплеском

Объем кредитов достиг 4,3 трлн рублей.

Во втором полугодии 2025 года рынок заметно оживился: продажи выросли более чем на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Благодаря этому сокращение рынка в годовом выражении замедлилось до 9 % — это сигнализирует о завершении фазы адаптации отрасли.

Выдачи ипотеки во втором полугодии приблизились к 2,9 трлн рублей (рост более чем на 90 % относительно первого полугодия, по оценкам ВТБ).

Декабрь 2025 стал пиковым за полтора года — 735 млрд рублей. Это на 48 % больше, чем в ноябре 2025, в 2,6 раза превышает показатель декабря 2024.

Главным фактором роста стали государственные льготные программы — их доля в общем объеме выдач за год составила 79 %. В декабре, на фоне ажиотажного спроса из‑за ожидаемых изменений в условиях «семейной ипотеки», этот показатель достиг 88 % — нового исторического максимума.

Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин считает, рынок ипотеки в 2025 году уверенно завершил фазу адаптации. В 2026 эксперт ожидает роста.

«По нашим оценкам, продажи могут увеличиться примерно на четверть — драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки. При этом мы прогнозируем движение к большей сбалансированности: соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету. Это основа для здорового и устойчивого развития рынка».

Отметим, в конце 2025 года Банк России опубликовал статистику по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам. В январе в Орловской области таковых было лишь 120, в ноябре произошел рост до 431. Объем в рублях соответственно составил 398 и 1 809 миллионов. Средний срок – 307,8 и 306 месяцев, ставка – 9,37% и 9,02%.

Для сравнения, в октябре 2020 в Орловской области выдана 1071 ипотека. В 2021 рекордным стал апрель – 891. В 2022 лидирует март – 756. В 2023 в сентябре в Орловской области выдано 985 ипотек. За весь 2024 получено чуть менее 5 тысяч кредитов на жилье. За 11 месяцев 2025 года выдано около 3,5 тысячи ипотек.

ИА “Орелград”