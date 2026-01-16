Молодежь удвоила траты по «Пушкинской карте» в новогодние праздники

В период с 1 по 11 января активнее посещали культурные мероприятия.

По информации ВТБ (нового банка‑оператора программы с 1 января) объем трат по карте вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 по 11 января оформлено более 700 тысяч. «Пушкинских карт», куплено 2,2 млн билетов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Структура расходов такова: кино – 88 % всех оплат, средний чек – 560 рублей; театры, музеи, концерты – 12 % оплат, средний чек – 950 рублей. Пик активности пользователей пришелся на 2–5 января.

Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что новогодние праздники – один из самых активных периодов использования «Пушкинской карты». Этому способствуют премьеры фильмов, театральные постановки и выставки, которые мало кого оставляют равнодушными.

«Для нас было особенно важно обеспечить плавный переход программы из банка в банк, чтобы пользователи не ощутили изменений и с удовольствием посетили любимые культурные события», – отметил Алексей Охорзин.

На совещании в администрации Орловской области 15 января заместитель губернатора Вадим Тарасов сообщил, что «Пушкинской картой» пользуются более 55 тысяч жителей региона. За 2025 год они смогли посетить более 2000 мероприятий в культурной сфере. Всего за прошедший год более 8 миллионов раз граждан посетили учреждения культуры Орловщины.

Напомним, государственная программа культурного просвещения молодежи дает возможность бесплатно посещать культурные мероприятия за счет средств, ежегодно зачисляемых на специальную карту. Право на получение «Пушкинской карты» имеют граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Неиспользованный остаток не переносится на следующий год и сгорает 31 декабря. На сегодняшний день уже выпущено 5 млн «Пушкинских карт».

ИА “Орелград”