В Орле посвятят выставку блокаде Ленинграда

Акция пройдет под говорящим названием «Город, победивший смерть».

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина в период с 19 января по 2 февраля 2026 года будет работать выставка «Город, победивший смерть». Как пояснили организаторы, она посвящена Дню воинской славы России – 82-летию полного снятия блокады Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, или 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю, отмечают в Орле, блокада унесла более 2 миллионов человеческих жизней.

«Спустя годы после этих событий многие историки, публицисты, писатели задаются вопросом: «Надо ли нам вспоминать о блокаде?», – говорят в «Бунинке». – Ответом на этот вопрос являются воспоминания и мемуары людей, перенесших все ужасы блокады, опубликованные в журналах «Российская история», «Мир музея», и др.».

Экспонатами тематической выставки станут различные периодические издания, в том числе журналы «Родина», «Свой», «Вопросы истории», «РФ сегодня», «Военно-исторический журнал» и другие. Вниманию посетителей орловская библиотека представит статьи о боевых действиях войск СССР против вооруженных сил Германии и Финляндии в начале войны, а также архивные материалы, карты и фотодокументы.

«Для руководства Германии захват города имел важное военно-политическое значение. Ленинград являлся одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров Советского Союза, – отмечают в «Бунинке». – Память об этих страшных днях живет в сердцах людей, находит отклик в талантливых произведениях искусства, передается и служит уроком потомкам».

