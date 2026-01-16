Семьям погибших спасателей выплатят компенсации

А на случай получения увечья положено пособие.

В Орловской области начали действовать правила выплаты единовременных пособий в случае гибели спасателей или получения ими увечий. Соответствующее постановление подписал губернатор во исполнение части 2 статьи 14 Закона «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Новое положение регламентирует порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, создаваемых правительством Орловской области. Речь идет о случаях гибели при исполнении служебных обязанностей, либо в случае смерти спасателя от полученной им на службе травмы, ранения, увечья или контузии, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы или формирования.

Право на выплату единовременного пособия в случае гибели или смерти спасателя имеют следующие члены семей погибших: супруги, дети, не достигшие возраста 18 лет (обучающиеся – в возрасте до 23 лет), родители погибших. Право на выплату единовременного пособия в случае получения увечья, соответственно, имеют сами спасатели. Пособие назначается в случае, если из-за полученной травмы гражданин больше физически не может работать спасателем.

Размер единовременного пособия в каждом конкретном случае будет рассчитываться по формуле, учитывающей количество членов семьи погибшего спасателя. Данные функции возложены на Областной центр социальной защиты населения. А финансирование курирует департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Согласно постановлению правительства региона заявление о выплате единовременного пособия подается заявителем либо его законным представителем в течение 12 месяцев со дня гибели или смерти спасателя. К заявлению надо приложить пакет документов, включая копии медицинских документов, позволяющих установить причинно-следственную связь между смертью спасателя и увечьем, полученными им в период службы.

ИА «Орелград»