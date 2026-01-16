Мэр Орла ответил на критику работы маршруток

Юрий Парахин изложил свой взгляд на проблему.

Пространная публикация по теме вышла в официальных соцсетях орловского градоначальника.

Мэр указал, что общественный транспорт Орла испытывает острый дефицит водителей, а подвижной состав, с одной стороны, изношен, с другой стороны, нередко не позволяет вместить нужное количество пассажиров. При этом Парахин отметил, что повышение тарифа — способ удержать ситуацию хотя бы в нынешних границах, не допуская настоящего транспортного коллапса.

Также мэр опроверг заявления о том, что городские власти сделали ставку только на частных пассажироперевозчиков.

«За последние пять лет муниципальное предприятие увеличило долю городских перевозок с 10% до 30%, причём за счёт центральных автобусных маршрутов. Из городского и областного бюджетов «ТТП» получило порядка 1,3 млрд рублей — сумма беспрецедентная для Орла. Закуплено 72 автобуса средней и большой вместимости, передано около 100 единиц техники», — напомнил Юрий Парахин.

По мнению мэра, в целом данная проблема не имеет быстрого решения. Парахин считает, что возвращение к старым тарифам лишь ухудшит ситуацию с водителями и техникой. Усиливать позиции «ТТП» необходимо, но за счёт финансовой поддержки, работы с кадрами и транспортом. А расторгать контракты на перевозку пассажиров надо только точечно, в рамках существующих законов. «Претензионная работа ведётся постоянно», — отметил мэр.

««Простые решения» не работают», — заявил орловский градоначальник.

Напомним, в последние дни данный вопрос поднимали представители областного совета — спикер Леонид Музалевский, его первый заместитель, глава фракции партии «Единая Россия» Михаил Вдовин, зампред регионального парламента, руководитель одного из комитетов, глава фракции КПРФ Иван Дынкович. Кроме того, тема обсуждалась и на совещании у губернатора.

ИА «Орелград»