Скрытая безработица почти в шесть раз превысила официальную

Статистики подсчитали безработных по двум методикам.

С 18 по 26 января 2026 года Федеральная служба государственной статистики проведет в Орловской области очередное выборочное обследование рабочей силы. Напомним, оно проводится ежемесячно на территории всех регионов. Основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы. Как пояснили в Орелстате, обследование охватит 848 жителей Орловской области.

Тем временем региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости озвучил численность орловцев, не занятых трудовой деятельностью и состоящих на учете в органах службы занятости населения. По данным входящего в его структуру управления труда и занятости, к началу декабря 2025 года на учете состояли 1,3 тысячи таких граждан. Из них 1,1 тысячи человек официально имели статус безработного, в том числе 900. человек получали пособие по безработице. Таким образом, уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе на отчетную дату составил 0,3 процента.

По оценкам Орелстата, в ноябре 2025 года получили статус безработного 288 жителей Орловской области, или на 4,6 процента меньше, чем было в ноябре 2024 года. Трудоустроен за указанный месяц был 131 человек, что на 1,5 процента меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Речь идет о тех, кому помогли найти работу государственные органы занятости. «В ноябре 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 11 человек», – добавили в Орелстате.

Также статистики оценили так называемую скрытую безработицу, совершив расчеты в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ). Официальный уровень безработицы учитывает только тех, кто обратился в государственную службу занятости и был поставлен на учет. А критерии МОТ как безработных определяют граждан, которые на момент обследования рабочей силы не имели работы или другого доходного занятия, но искали ее и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного статистиками за сентябрь-ноябрь 2025 года, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Орловской области составила 350,1 тысячи человек. Из них 344,4 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 5,7 тысячи человек были определены как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда.

ИА «Орелград»