Орловских журналистов поздравили с Днём российской печати

16.1.2026 | 17:44 Общество

13 января в офисе Орловского регионального отделения ЛДПР прошла встреча с представителями местных СМИ, приуроченная ко Дню российской печати.

Активисты и сторонники партии выразили благодарность журналистам за их работу по обеспечению связи между обществом, властью и политическими силами.

Координатор регионального отделения Владислав Числов подчеркнул, что свободная и ответственная пресса — фундамент здорового общества, а журналисты — «мост между властью, политическими силами и гражданами». Он также подтвердил готовность ЛДПР к дальнейшему сотрудничеству со СМИ во благо Орловской области.

