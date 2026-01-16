В Орле отметили юбилей основания СКР

Ведомству исполнилось 15 лет.

Торжественная церемония прошла в Орловском государственном институте культуры. Следователей из нашего региона поздравили губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин и другие официальные лица.

«За 15 лет в суд направлено около 6,5 тысяч уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности около 7 тысяч лиц», – отметил губернатор. Также Андрей Клычков напомнил, что именно СКР выполняет опасную, но необходимую работу по расследованию преступлений киевского режима.

В рамках торжественной церемонии отдельных сотрудников управления отметили почётными грамотами губернатора, наградами областного и городского советов, главного федерального инспектора по Орловской области, МЧС, митрополии. Также была вручена региональная медаль «За заслуги в развитии добровольчества (волонтёрства)».

ИА «Орелград»