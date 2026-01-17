В Ливнах проведут ремонт сетей к предприятию «Арья Фордж»

17.1.2026 | 7:05 ЖКХ, Новости

Администрация орловского райцентра заключила соответствующий контракт.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Подрядчика для ремонта тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия искали с помощью электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Она признана соответствующей требованиям. Безальтернативным победителем отбора стало ООО «Стройинвест» (г. Ливны). 12 января подписан контракт. Его цена – 20,5 млн рублей. Срок исполнения контракта – 29 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

ООО «Арья Супер Авто Фордж» и ООО «Арья Фордж» занимаются проектированием, разработкой и изготовлением металлоизделий и штамповой оснастки (в т. ч. на заказ), а также поставкой готовой продукции. Производственные мощности распределены по двум локациям: Коломна и Ливны.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU