В Ливнах проведут ремонт сетей к предприятию «Арья Фордж»

Администрация орловского райцентра заключила соответствующий контракт.

Подрядчика для ремонта тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия искали с помощью электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок подана только одна. Она признана соответствующей требованиям. Безальтернативным победителем отбора стало ООО «Стройинвест» (г. Ливны). 12 января подписан контракт. Его цена – 20,5 млн рублей. Срок исполнения контракта – 29 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

ИА “Орелград”