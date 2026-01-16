От Орловщины ждут экономического рывка

Своими ожиданиями поделились областные власти.

В Орловской области валовой региональный продукт в 2025 году, по предварительной оценке властей, составит 485,1 миллиарда рублей и превысит уровень 2017 года в 2,1 раза. Темп роста региональной экономики по итогам 2025 года превысит общероссийский показатель в сопоставимых ценах. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности сообщила пресс-служба губернатора.

«Наибольшую долю в структуре ВРП Орловской области занимают отрасли реального сектора экономики, – отметили в ведомстве. – Сельское хозяйство и промышленное производство формируют более 40 процентов общего объема ВРП. Торговля и общепит занимают 15,3 процента, транспортировка, хранение и связь – 8,8 процента. В 2025 году по сравнению с 2017 годом объем отгруженных товаров собственного промышленного производства, по оценке, увеличится в 2,6 раза».

Однако официальная статистика говорит о том, что ситуация в промышленном секторе остается непростой. Так, по оценкам Орелстата, индекс промышленного производства в январе-ноябре 2025 года к соответствующему периоду прошлого года в Орловской области составил всего 95,7 процента. Причем в ноябре он скатился до уровня в 96,5 процента. И только ударная работа в декабре могла бы выправить положение. Впрочем, итоги работы областной промышленности в заключительный месяц 2025 года еще официально не озвучены.

В то же время в Орелстате отмечают, что в январе-ноябре 2025 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 802,5 миллиарда рублей, что на 6,4 процента больше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2024 года. Как пояснили статистики, оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров. Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают их коммерческую деятельность.

ИА «Орелград»