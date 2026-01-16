В Орле возобновились проверки общественного транспорта

16.1.2026 | 10:23 Новости, Транспорт

Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Администрация Орла

Проверки проводят сотрудники профильного городского комитета, а также регионального «Организатора перевозок» (который курирует межмунициальные «трёхзначные» маршруты).

Первая проверка прошла накануне вечером на остановке «Дворец спорта». Специалисты оценивали соблюдение графиков, наполняемость, санитарное состояние автобусов и троллейбусов.

О выявленных нарушениях не сообщается.

Такие рейды проводятся как по плану, так и по обращениям. Ближайшие проверки планируются в Зареченском микрорайоне, в Лужках, на 909 квартале, а также на Выгонке.

«По результатам проведённых проверок с перевозчиками будет проведена разъяснительная и претензионная работа», – добавили в мэрии.

