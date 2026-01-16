В облбольнице прокомментировали ситуацию с трубой

Ранее многие орловцы обратили внимание на её сомнительное состояние.

Внимание жителей города привлёк пар, интенсивно выходивший из трубы. В связи с этим возник вопрос об отоплении медицинского учреждения.

Как рассказали в Орловской областной больницы, сообщения поступали даже в МЧС.

В ООКБ пояснили, что данная труба действительно проходит через территорию медицинского учреждения, но не является частью его отопительной системы и не входит в состав его инженерных сетей.

Данный участок теплотрассы принадлежит филиалу АО «Квадра» — «Орловская генерация» и эксплуатируется им же. Труба является элементом городской магистральной тепловой сети.

«Система теплоснабжения больницы работает в штатном режиме, температурный режим в корпусах поддерживается, угрозы для пациентов и персонала нет», – заверили в ООКБ.

ИА «Орелград»