В Орле изменили размер платы за содержание жилья

16.1.2026 | 10:46 Важное, ЖКХ, Новости

Обновления вступят в силу с 1 февраля.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующий документ утвердил мэр города Юрий Парахин.

Изменения внесены в постановление городской администрации «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах», которое вышло ещё в 2013 году. Они касаются платы, установленной за различные виды работ, связанных с содержанием жилых помещений.

Наиболее дорогостоящими работами являются:

  • техническое обслуживание локальных котельных (5,081 рубля на каждый квадратный метр общей площади помещений),
  • текущий ремонт локальных котельных (3,451 рубля),
  • уборка придомовой территории (2,942 рубля),
  • техническое обслуживание и ремонт лифтов (2,422 рубля).

Ознакомиться с постановлением можно на сайте мэрии.

ИА «Орелград»


