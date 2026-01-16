В Орле изменили размер платы за содержание жилья

Обновления вступят в силу с 1 февраля.
Соответствующий документ утвердил мэр города Юрий Парахин.
Изменения внесены в постановление городской администрации «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах», которое вышло ещё в 2013 году. Они касаются платы, установленной за различные виды работ, связанных с содержанием жилых помещений.
Наиболее дорогостоящими работами являются:
- техническое обслуживание локальных котельных (5,081 рубля на каждый квадратный метр общей площади помещений),
- текущий ремонт локальных котельных (3,451 рубля),
- уборка придомовой территории (2,942 рубля),
- техническое обслуживание и ремонт лифтов (2,422 рубля).
Ознакомиться с постановлением можно на сайте мэрии.
ИА «Орелград»