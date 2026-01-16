Прокуратура нашла изъяны в отремонтированных дворах Орла

Устранение недочётов планируется уже на весну.

Ранее о проблемах сообщили в СМИ. По поручению прокурора Орловской области ведомство провело проверку.

Уточняется, что речь идёт о 15 дворах в Советском районе Орла — на Пролетарской горе и улице Максима Горького. Их отремонтировали в минувшем году в рамках муниципального контракта. Гарантийный срок истекает только в 2030-м.

«Проверкой выявлены неровности асфальтового покрытия», – указывает ведомство. При выпадении осадков эти недочёты становятся причиной появления луж.

В итоге прокуратура направила в «Объединенный муниципальный заказчик» представление об устранении нарушений. ОМЗ передал информацию подрядчику.

Недоделки нужно будет устранить в рамках гарантийных обязательств. Выполнение соответствующих работ запланировано на весенний период — из-за погодных условий.

ИА «Орелград»