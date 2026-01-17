Добровольных пожарных «переподчинили» департаменту безопасности

Теперь департамент будет ведать вопросами субсидирования.

Соответствующие изменения правительство Орловской области внесло в «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности территориальных подразделений добровольной пожарной охраны». Департамент региональной безопасности Орловской области теперь будет предоставлять субсидии по указанному направлению. Напомним, этот департамент был создан осенью 2025 года. А до него субсидированием добровольных пожарных ведало областное управление по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Кроме того, несколько изменен механизм отбора получателей субсидий. Раньше отбор проводили в рамках государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Отныне отбор получателей субсидии будет производиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Причем соискателям разрешили отзывать свои заявки или вносить в них изменения с даты ее подачи и до истечения срока окончания приема заявок.

Новшеством стало и то, что соглашение о предоставлении субсидии будет заключаться департаментом с получателем в течение 10 рабочих дней со дня размещения результатов отбора на едином портале в системе «Электронный бюджет». Постановление о субсидировании действует с 2022 года. Правом на такие субсидии обладают территориальные подразделения добровольной пожарной охраны, расположенные в Орловской области. Деньги им выделяют на финансовое обеспечение их деятельности.

В частности, за счет казенной субсидии покрываются расходы на выплату заработной платы работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, взносов по обязательному социальному страхованию, приобретение вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и запасных частей для пожарно-спасательных автомобилей. За счет субсидий разрешено возмещать расходы добровольных пожарных за проезд к месту несения службы, за использование средств подвижной радиотелефонной связи во время несения службы и др.

ИА “Орелград”