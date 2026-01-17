Дело о смертельном ДТП под Ливнами рассмотрел суд

Виновник ДТП с летальным исходом отправлен за решетку.

Обращен к исполнению обвинительный приговор Ливенского районного суда по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Обвиняемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как было установлено следствием и судом, смертельная авария произошла 1 мая. В тот день фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это он сел за руль автомобиля ВАЗ-21074. Более того, у него не было на тот момент действующего водительского удостоверения. Мужчина ехал не один, он перевозил пассажирку. На трассе он выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль протаранил двигавшийся навстречу автомобиль УАЗ. Последний вылетел в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась на месте происшествия женщина – пассажир «Жигулей».

Женщина, ехавшая в качестве пассажира в УАЗе, получила тяжелые травмы и очнулась уже в реанимационном отделении больницы. Ей пришлось проходить длительный курс лечения. Ее травмы медики квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью. В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, раскаялся в содеянном, но от дачи пояснений отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания виновника смертельного ДТП на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Осужденному предписали самостоятельно добраться к месту отбывания наказания. Кроме того, за потерпевшей признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении осужденным причиненного преступлением вреда.

ИА «Орелград»