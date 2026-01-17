На Орловщине вскрыли крупную аферу с зерном

Махинаторы провернули ряд сомнительных сделок на 66 миллионов рублей.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве, которое провернули четверо граждан. Соответственно, обвинение им было предъявлено в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, в течение 2018 и 2019 годов подсудимые активно заключали договоры на поставку зерна, однако взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнили. По оценкам правоохранителей, обман контрагентов привел к тому, что четверо дельцов фактически похитили у своих деловых партнеров денежные средства, причем общая сумма похищенного превысила 66 миллионов рублей.

«Фигуранты дела создавали видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, незаконно выводя похищенные деньги под видом фиктивных займов и договоров оказания услуг, – уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Подсудимые в судебном заседании вину не признали. Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ».

Назначая наказание, суд учел не только фактические обстоятельства совершения преступления, но и личности каждого из подсудимых. Учитывая размах деятельности преступного квартета, суд посчитал, что исправление подсудимых возможно лишь в условиях временной изоляции от общества. Поэтому каждому подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы, срок они будут отбывать в колонии общего режима.

Двое подсудимых получили по 4 года лишения свободы, третий фигурант получил 2 года 6 месяцев лишения свободы, четвертый – 3 года 6 месяцев. «Учитывая наличие у одной из подсудимых несовершеннолетней дочери, суд принял решение о возможности отсрочить ей отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – добавили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»