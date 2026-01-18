Уникальную резьбу по дереву представят в Орле

«Резную сказку» покажут в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева.

Выставка «Резная сказка» откроется завтра, 19 января, в 12 часов в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева. Она продолжит цикл выставок, которые музей организует в сотрудничестве с отделением декоративно-прикладного творчества Орловской детской художественной школы №1. Ранее в стенах музея работало три подобных выставки. В качестве экспонатов на них выставлялись изделия мастерских ткачества, вышивки и кружевоплетения.

И вот теперь, как говорят организаторы, пришло время познакомить зрителей с «мужским искусством, живущим в материале теплом, душистом и податливом — дереве». На выставке, которая станет четвертой в указанном цикле, будут представлены творческие произведения преподавателей из личных архивов и лучшие ученические работы, выполненные как выпускниками прошлых лет, так и нынешними обучающимися.

«Особенностью экспозиции станет интерактивная зона: здесь можно будет увидеть оборудование и инструменты резчика и, что самое ценное, прикоснуться к деревянным изделиям руками, ощутив их фактуру и материальность и даже поиграть деревянными игру», – говорят в литературном музее, отметив, что художественная резьба по дереву в стенах Орловской детской художественной школы №1 — направление с давней историей.

Новый импульс к развитию мастерская получила в 2012 году, когда ее преподаватели Михаил Черкасов и Александр Потапов создали уникальную авторскую предпрофессиональную программу «Художественная резьба по дереву». Она выстроена доступно и профессионально, подчеркивают в музее, а тематический ряд ее заданий позволяет включаться в работу ученикам с разным уровнем возможностей.

«Каждый ученик, осваивая программу, демонстрирует достойный результат подготовки, – пояснили организаторы выставки. – В мастерской всегда царит атмосфера совместного творчества: мальчишки, работают с огромным удовольствием в тандеме со своими наставниками, поэтому ни одна работа не похожа на другую, а сами преподаватели находятся в постоянном творческом поиске, вдохновляя учеников личным примером и неиссякаемым вдохновением».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»