В Орле отремонтируют музыкальную школу №3

Это обойдётся примерно в 41 миллион рублей.

Учреждение, которое носит имя композитора Прокофьева, находится в Северном районе Орла. В минувшем году школе исполнилось 56 лет.

Контракт на капитальный ремонт заключён с ООО “Торгово-строительная компания “Альянс””. Выполнить работы нужно к 1 ноября 2027 года.

Заказчиком выступает “ОМЗ города Орла”.

Отметим, что в торгах участвовало пять компаний. Однако “Альянс” предложил наиболее низкую цену (примерно на девять миллионов меньше стартовой стоимости).

ИА “Орелград”